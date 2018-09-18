У приватному секторі Запоріжжя пакетну тару хочуть замінити євроконтейнерами

У Запоріжжі розглядають можливість замінити пакетну тару в приватному секторі євроконтейнерами. Щоб детальніше вивчити таку можливість запорізька делегація відвідала місто Черкаси, де контейнерною системою користується більша частина жителів приватного сектору. Робочу поїздку провели секретар міськради Руслан Пидорич, директор комунального підприємства «Коммунсантрансекологія» Юрій Дорошенко, керівники ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» – генеральний директор Ігор Бурчак, директор Андрій Бережний.
На пакетну систему збору сміття нарікають багато жителів приватного сектору Запоріжжя. Її головний недолік в тому, що пакети не рідко розривають собаки, і сміття опиняється розкиданим по вулиці. Зважаючи на скарги абонентів, представники підприємства і представники Запорізької міськради відвідали Черкаси. Учасники поїздки провели робочу нараду і виїзди на адреси, щоб перейняти досвід.
У приватному секторі Черкас проживає 17 тисяч абонентів. З них, 12 566 абонентів використовують контейнерну систему – євроконтейнери обсягом 0,24 куба. Решта 4 434 абоненти користуються послугою пакетної системи. Це пов’язано з їх географічним розташуванням – вузькі і тупикові вулиці, по яких рух спецтранспорту не може здійснюватися.
Приватний сектор міста Черкаси розділений на 7 секторів. Маршрут сміттєзбиральних машин організований таким чином, що в день забирається один сектор. Оплата за послуги вивезення твердих побутових відходів у висотному секторі міста становить 19, 04 грн. на одного зареєстрованого людини. У приватному секторі тариф 22,56 грн. на одного прописаного жителя. Послуги надає компанія «Умвельт-Черкаси».
Дана зустріч допомогла вивчити досвід організації контейнерної системи в приватному секторі, щоб в майбутньому його можна було реалізувати в Запоріжжі. У цій системі є певні переваги. Однак для її впровадження, на думку представників підприємства «Вельтум-Запоріжжя», потрібно проводити і роботу з населенням. Має значення розуміння мешканцями того факту, що контейнери призначені виключно для тимчасового зберігання твердих побутових відходів. Наповнення їх землею, будівельними відходами, гілками, листям і т.д. буде завдавати шкоди, призведе до пошкодження або неможливості спустошення контейнеру. До того ж споживачі повинні дотримуватись затверджених норм накопичення ТПВ, тобто тих обсягів за які вони сплачують. В іншому випадку відбуватиметься перенакопичення сміття, переповнення контейнерів. З подібними ситуаціями стикаються, зокрема, у Черкасах.