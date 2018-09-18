В запорізькій школі відкрито клас із вивчення польської мови

17 вересня, у ЗОШ №103 Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Новокузнецька, 18А) за ініціативи польської громади міста та за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Україні урочисто відкрито клас із вивчення польської мови.
Голова товариства польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ пані Ганна Макушинська розповіла, що забезпечення для якісного вивчення мови (книги, диски) надали не лише державні структури Польщі, але й громадськість цієї країни – багато підручників зібрали друзі нашої країни. Товариство польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ допоможе оформити клас для занять. А професійна викладачка польської мови пані Єва Плоска, яка прибула до нашого міста в якості волонтера, буде допомагати шкільній вчительці Надії Шмигол.
Як повідомила директорка ЗОШ №103 Неля Ситенко спочатку в школі буде діяти гурток із вивчення польської мови, а у перспективі польська стане ще однією іноземною мовою у шкільній програмі.