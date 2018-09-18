Щиро дякую бійцям 4-го караулу 8 -ої Державної пожежної рятувальній частині Комунарського району міста Запоріжжя, зокрема, начальнику караулу Максиму Івановичу Безскубському за порятунок двох собак, які потрапили у шахту підвалу у недобудованому будинку.
Виття переляканих тварин почула моя сусідка Валя Ісаєва і покликала мене на допомогу. Це сталося 11 вересня. Коли собаки туди потрапили і за яких обставин, ми не знаємо. Можливо, якісь злі люди так жорстоко хотіли їх позбутися.
Ми з сусідкою дали їм їсти і присвічували ліхтариком, щоб вони трохи заспокоїлися, та викликали рятувальників.
Хлопці приїхали швидко і звільнили тварин. Було небезпечно, бо не знали, як поведуть себе собаки. Рятувальники працювали злагоджено. Молодці. До речі, послугу надали безкоштовно.
Велика подяка вам, хлопці. Побільше б таких людей, як ви.
Прошу «Запорізьку правду» надрукувати мій лист .
З повагою,
Тетяна Миколаївна Щербина,
жителька селища Балабине.