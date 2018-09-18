Запоріжжю – європейські трамваї. Перший з них сьогодні вийшов на лінію для випробувань

Перший європейський трамвай вийшов на лінію для проведення випробувань. Зараз готують ще два таких вагони, їх випробування планують розпочати у вересні. Також робітники «Запоріжелектротрансу» збирають перший в цьому році запорізький трамвай. Міський голова Володимир Буряк проконтролював сьогодні реалізацію міської програми «Запорізький трамвай».
В цьому році в Запоріжжі за кошти бюджету міста було придбано дванадцять трамваїв. Ці трамваї раніше експлуатувалися в Берліні, але, за словами фахівців, знаходяться в хорошому технічному стані. До того ж вони пройшли капітальний ремонт в 2008 – 2009 роках, до останнього часу перевозили пасажирів, а не іржавіли в берлінському депо. Це ще один напрямок програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай», спрямованої на оновлення трамвайного парку.
– Новий трамвай завжди краще. Однак ми виходимо з можливостей бюджету. Сьогодні новий трамвай коштує не менше двадцяти мільйонів гривень. Трамвай, зібраний в Запоріжжі – понад шість мільйонів гривень. При цьому на закупівлю дванадцяти європейських трамваїв з бюджету було виділено близько 27 мільйонів гривень, – зазначив Володимир Буряк.
Підкреслимо, придбані не зношені трамваї. Вагони пройшли капітальний ремонт, відповідають сучасним вимогам. Трамваї комфортні не тільки для пасажирів, але і забезпечують хороші умови праці водієві. Постачальник оплачує запорізькому підприємству фарбування вагонів в кольори комунального транспорту Запоріжжя, заміну осей трамвайних вагонів під запорізьку колію.
У місто прибуло вже чотири європейських трамвая. Один з них сьогодні вийшов на лінію для випробувань. Вагон вже пофарбований, переобладнаний під запорізьку колію. Планується, що випробування займуть кілька днів. Після цього вагон почне перевозити пасажирів. На «Запоріжелектротрансі» сьогодні готують ще два вагона. Після цього настане черга четвертого трамвая.
– Найближчим часом прибуде наступна партія трамваїв. Керівництву «Запоріжелектротрансу» поставлене завдання – випустити до кінця року на лінію всі дванадцять трамваїв. Підкреслю, європейські трамваї пройшли капітальний ремонт. Вони більш економічні по споживанню електроенергії, приблизно на 30%. Багато процесів в трамваях автоматизовані. Зокрема є можливість для пасажирів відкрити двері натисканням кнопки, як зсередини, так і зовні, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова підкреслив, що рухомий склад електротранспорту потребує заміни. При цьому місту необхідні і додаткові трамваї.
– Сьогодні в середньому в Запоріжжі на маршрут виходить близько п’ятдесяти трамваїв. Місту необхідно додатково ще двадцять-тридцять вагонів. Якщо взяти цей рік, то з урахуванням закупівлі, збирання, капітального ремонту вагонів ми отримаємо двадцять трамваїв. З огляду на необхідність заміни рухомого складу, потреби в додаткових вагонах, ще два роки такої ж роботи і проблема оновлення трамвайного парку може бути вирішена, – заявив Володимир Буряк.
Відзначимо, в рамках програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай» в цьому році вже капітально відремонтовано чотири трамвайних вагона, які вичерпали термін експлуатації. Також планується зібрати чотири запорізьких трамваї. Робота над першим з них зараз йде в депо «Запоріжелектротрансу». Придбано дванадцять європейських трамваїв.
Необхідне і оновлення контактної мережі, трансформаторних підстанцій. Процес уже розпочато, але попереду ще багато роботи. Це підтвердили події останніх тижнів з випадками займання трамвайних вагонів.
За словами представників «Запоріжелектротрансу», причиною став саме стан контактної мережі. Загоряння не перетворилися в серйозні пожежі. Обидва вагони вже приведені в порядок і знову перевозять пасажирів. Однак проблемна тенденція зберігається. Саме тому необхідно продовжувати програму оновлення контактної мережі і заміни приладів безпеки на трансформаторних підстанціях, що забезпечують трамваї. Вже встановлено 34 подібних прилади. Всього ж їх необхідно 65.
Міський голова Володимир Буряк також прокоментував реалізацію програми «Запорізький трамвай» на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
Запоріжжю – європейські трамваї. Перший з них сьогодні вийшов на лінію для випробувань
Перший європейський трамвай вийшов на лінію для проведення випробувань. Зараз готують ще два таких вагони, їх випробування планують розпочати у вересні. Також робітники «Запоріжелектротрансу» збирають перший в цьому році запорізький трамвай. Міський голова Володимир Буряк проконтролював сьогодні реалізацію міської програми «Запорізький трамвай».