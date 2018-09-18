Зарубіжні друзі допомагають нам реалізувати власні ідеї для створення власної справи

КИЇВ.На запрошення Нелен Еннок, фахівчині з економічних відносини, співробітництва в галузі розвитку і гуманітарної допомоги посольства Естонії в Україні, наша творча група взяла участь у зустрічі з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд. Лідерка Естонії в рамках свого офіційного візиту в нашу країну виступила на конференції «Ялтинська європейська стратегія» ( з відомих причин – через окупацію Кримського півострова Росією захід було перенесено до Києва) і на зустрічі з Президентом України Петром Порошенком обговорила російську агресію, а також відвідала приміщення ( перебувають на стадії робіт з ремонту і реконструкції) коворкінг-простору Києва – LIFT99 Kyiv Hub для інноваційних стартап- проектів і тут дала прес-конференцію.
Пані Кальюлайд відома своїм дружнім ставленням до України, зокрема, єдина з лідерів європейських країн особисто у травні поточного року відвідала гарячі точки на Донбасі. Тому одне з питань від «Запорізької правди» стосувалося саме того, які настрої місцевих жителів найбільш вразили високу гостю.
– Я була на лінії розмежування, бачила, що там відбувається і як живуть люди. Я переконалася, що там не «заморожений конфлікт», а справжня війна. І Європа має про це пам’ятати. Адже Україна – це теж Європа , – переконана Керсті Кальюлайд.- Разом з тим, я побачила, що люди прагнуть розвиватися, удосконалюватися. В українців дуже високий потенціал. І ми допомагатимемо вам у цьому.
Прикладом такої допомоги стане майбутній коворкінг-простір у Києві – LIFT99 Kyiv Hub (його офіційне відкриття заплановане на лютий 2019 року) для стартапів – започаткування українцями власної справи.
Ініціаторм відкриття LIFT99 Kyiv Hub став засновник одного з найвідоміших стартап-хакатонів «Garage48» Рагнар Сасс. Це буде друга локація майбутньої мережі стартап-центрів LIFT99, перша з яких вже запущена на батьківщині «Garage48» – в столиці Естонії – Талліні.
-Я відвідував Україну незліченну кількість разів за останні 7 років. Тут я зустрів найталановитіших і працьовитих початківців власної справи – стартаперів. Багато з них тепер мої хороші друзі! Тому я дуже вірю в те, що Україна буде наступною Big Thing в глобальному стартап-русі. Ось чому я з великим задоволенням повідомляю – другий стартап-центр LIFT99 відкривається в Києві! – оголосив Рагнар Сасс.
LIFT99 – це міжнародне співтовариство стартап-засновників для спільного розвитку і взаємодопомоги, запущене в 2016 році. Потрапити в співтовариство можна тільки за запрошенням. Проте, на сьогодні, за даними на сайті, ком’юніті вже налічує понад 100 членів, провело понад 100 заходів, які відвідали більше 10 000 чоловік.
Нещодавно LIFT99 залучив $ 2,3 млн інвестицій на розвиток софтверної платформи для стартаперів та тоді ж заявив про намір розповсюдитись на всю Центральну і Східну Європу.
І це чудова новина, що такий рух розпочнеться саме з України – чудова новина для всієї української стартап-тусовки. «Фішка Garage48 – фокус на реальних продуктах і бізнесі, а не просто розробка заради розробки. Не випадково в команді були ФАУНДЕР кількох дуже успішних естонських стартапів (CV.ee, Pipedrive, Taxify) », – пише засновник DOU( спільнота програмістів.- Авт.) Макс Іщенко.
За словами Рагнара Сасса, вибір на користь України було зроблено під враженням від місцевого стартап-руху.
– Я бачу в Україні величезний потенціал. Це одне з найбільших спільнот розробників в світі. У Києві не менше 40 000 дуже талановитих інженерів, і десятки тисяч студентів щороку закінчують українські університети. У той же час в Україні не вистачає хороших фахівців з маркетингу та продажу, а ще тут не дуже багато досвідчених ангелів-інвесторів.Тому ми відчуваємо, що глобальна мережа LIFT99 може у багато чому допомогти українським стартапам, які хочуть просуватися на ринки Європи або США , – пояснив він.
Про подальші плани у цьому напрямку президентка Естонії і топ-стартапери України дискутували за круглим столом. По тому пані Калюлайд вручила гранти у розмірі тисяча євро кожний першим трьом переможцям конкурсу стартап-проектів. Бо хоч LIFT99 Kyiv Hub ще офіційно не відкрили, втім, робота тут вже кипить. І це спонукає українських початківців власної справи до розвитку.
В першу чергу, мова про те, що естонські колеги надихають їх власним прикладом. Так, в день візиту до LIFT99 Kyiv Hub тутвідбулася зустріч із Маркусом Віллінгом, засновником відомої європейської платформи для замовлення таксі Taxify і , попри ремонтні роботи у приміщенні, тут зібралося чимало охочих до його досвіду і нових знань людей. Слід зауважити, що Маркус Вілліг заснував компанію Taxify в Естонії в 2013 році, коли йому було 19 років. Маркус позичив у батьків гроші, відкладені на його навчання в коледжі, і створив першу версію платформи, а також особисто залучив перших водіїв. Сьогодні Taxify – одна з найбільш швидко зростаючих платформ для замовлення поїздок в світі з пасажиропотоком понад 10 мільйонів чоловік і 500 тисячами водіїв в більш ніж 25 країнах світу. Компанія Taxify залучила $ 175 млн інвестицій, причому лідером серед інвесторів став автомобільний концерн Daimler, в який входить Mercedes-Benz. У компанії заявили, що будуть використовувати інвестиції для подальшого розвитку свого онлайн-сервісу в містах Європи та Африки. Одним з ключових ринків для розширення буде Україна.
ЗАПОРІЖЖЯ. Разом з тим, не тільки у столиці, але й у нашому обласному центрі уже успішно діє коворкінг Edison Space- платформа для роботи і розвитку, нетворкінгу і синергії, підвищення продуктивності і посилення ритму. Проект було реалізовано за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
-Наш коворкінг – це інноваційна лабораторія, бізнес-інкубатор і домашній комфорт на одній території.Тут зустрічаються для обміну досвідом, сюди приходять за натхненням, створюють майбутнє. Прагнемо об’єднати людей різних професій, поглядів і культури, для втілення нових ідей у життя, в тому числі, спільно. Разом з тим, ми створюємо можливості для тих, хто хоче розпочати власну справу. Наш проект «Бізнес-платформа» забезпечує навчальні програми і найкращих експертів їм на допомогу, – розповіла координатор Анна Романова.
Нещодавно «курс навчання» за підтримки благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» тут пройшли ветерани АТО, активні члени громад Запоріжжя, Мелітополя, і запоріжці, які 3-4 року тому вимушено переселилися на Запорізьку землю. І щойно вони вже презентували власні ідеї, за допомогою «Бізнес-платформи» оформлені в реальні проекти. В їх числі- готель для собак, клінігова компанія, кабінет краси, фотостудія, реабілітаційно-відновлювальний центр, «Майстерня господаря» і багато інших. Важливо, що «Бізнес-платформа» у Edison Space коворкінг-центрі , окрім реальних знань і навичок ведення господарсько-фінансової діяльності, стимулює самозайнятість своїх курсантів організацією конкурсів на отримання грантів для подальшого втілення їх бізнес-проектів.
Наталя Зворигіна