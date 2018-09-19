Читайте у газеті “Запорізька правда” за 20.09.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 20 вересня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Нещодавно під Верховною Радою пройшла акція «Жінкам владу, жінок у раду» щодо 50% гендерної квоти у парламенті України. Якщо ми хочемо мати такий високий рівень життя, економіки, соціальних стандартів, як у Великобританії, Швеції, Данії, то необхідно мати більше жінок у владі, в тому числі, й на найвищому рівні
Особливу увагу у цьому випуску газета приділяє темі спілкування рідною мовою.
Шанобливе ставлення до рідної мови поліпшує здоров’я і продовжує життя.
Таку закономірність виявив луцький медик Олександр Харченко. Як мовою створюється здоров’я та нездоров’я нації? Пояснення цього феномену логікою науки фізики, поєднаної з анатомією та фізіологією тіла людини читайте у свіжому випуску газети «Запорізька правда».
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Чергову шукайте у рубриці «Історичний ракурс»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
В очікуванні чергових виборів газета започаткувала рубрику «Нові обличчя», в якій знайомить своїх читачів з новими політичними силами, що з’явились на українському небосхилі. Чи вдасться їм досягти політичного Олімпу? Вибір за вами. Втім, певні, що маємо забезпечити всю повноту інформації про них з тим, щоб ваш вибір був свідомим.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Який найбільший кавун вам доводилось бачити? А чи змогли б ви його підняти рекордну кількість разів? Про рекорди міжнародного фестивалю консервації, що нещодавно пройшов у Запоріжжі, розкаже традиційна рубрика «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. А із традиційного бліц-опитування ви дізнаєтесь ще й про особистий рекорд запоріжців у вирощуванні гігантських овочів, ягід чи фруктів.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Запорізька правда” за 20.09.2018 р.
Шановні друзі! У четвер, 20 вересня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.