IV «Всеукраїнський Фестиваль домашньої консервації»

Щирий та смачний, галасливий та яскравий, справжній український ярмарок, саме таким запам’ятають у місті фестиваль домашньої консервації, який старанням організаторів пройшов цими вихідними на площі Маяковського. Нагадаємо що фестиваль проводиться вже четвертий рік поспіль з ініціативи об’єднання «Запорізький колорит» ,керівником якого є Наталія Бабенко та при підтримці ПАТ «Запоріжсталь». Впродовж всіх чотирьох рокі суттєву допомогу фестивалю надає й міжнародна корпорація «Кераміст».
В цьому році фестиваль зібрав рекордну кількість учасників,їх було десятки, причому приїхали зі всієї України –з Тернополю, Харкову, Києва, Дніпра,Мелітополю та інших міст. Дуже широко представлена Запорізька область а також асоціація жінок-фермерів. Іперший день фестивалю , і другий не зважаючи на погоду були дуже насиченими. Людей- відвідувачів фестивалю було дуже багато-ласували,смакували, купували продукцію: варення, мед, пастилу та цукати, еко-чіпси,настоянки, сухофрукти, трав’яні чаї, вироби народних майстрів; приймали участь у майстер-класах, малювали разом картини, шинкували капусту для бійців на передовій, ліпили горщики з глини. Бажаючи мали можливість і чарку справжнього « Спотикача» випити. « Діти приймали участь у цікавих конкурсах і квестах. Та мабуть головна мета фестивалю це благодійний сбір консервації та інших продуктів для наших воїнів-захисників, дитячих будинків та для інших соціально незахищених верств населення. Тільки у перший день було зібрано близько тони смакоти, але збір буде продовжуватися до кінця тижня. Доброзичливу атмосферу фестивалю допомогли створити концертні виступи музичних виконавців та творчих колективів. Українські пісні та запальні танки притягували все нових і нових учасників, слухачів та глядачів.
Міжнародний фестиваль домашньої консервації стає для нашого міста традиційним, це ще одна яскрава візитна картка Запоріжжя, місце де кожен може проявити власні здібності, та виявити найщиріші властивості своєї душі, стати корисним для людей
Олександр Максимов