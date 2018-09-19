На Запоріжжі представники Трудової селищної ради з активістами заблокували роботу елеватора

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування роботи господарства на території Новомиколаївського району представниками Трудової селищної ради та активістами. У останніх вилучили зброю та боєприпаси.
18 вересня до Новомиколаївського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про спробу рейдерського захоплення току в селі Новоукраїнка.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділення поліції.
З’ясувалось, що представники Трудової селищної ради та близько 15 активістів заблокували роботу елеватора. В якості аргументів вони використовували лише ксерокопію рішення суду.
На місці поліцейські вилучили у активістів набої, нарізний карабін та ніж. Також, на даний час встановлюються всі обставини, опитуються учасники події.
Вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.206 (Протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України. В діях правопорушників також вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Окремо зазначимо, що навіть при наявності Ухвали суду, відповідно до чинного законодавства, примусове виконання рішень в України покладено на Державну виконавчу службу.
Нікому не дозволено порушувати Закон, тим паче, зі зброєю блокувати діяльність підприємств, установ та організацій. На всі випадки поліція реагуватиме миттєво та згідно чинного законодавства.
Нагадаємо, що незважаючи на те, що поліцейськими на постійній основі проводяться профілактичні заходи з протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, поліцейські в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали чоловіка, який у місті Дніпрорудне під час конфлікту кинув у бік співмешканки гранату «РГД-5».
Відділ комунікації поліції Запорізької області