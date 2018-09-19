Не субвенціями єдиними: як мешканці нових громад змінюють свої міста та села

У Запоріжжі представники об’єднаних територіальних громад презентують кращі практики активності та співпраці
Як залучити велику громаду до управління місцевим бюджетом? Чи можливо за півроку створити успішну громадську організацію та реалізувати кілька грантових проектів у невеликому місті? Які ідеї пропонує молодь для розвитку села? Як органи самоорганізації населення змінюють життя вулиць і цілих сіл?
Ці та інші кейси будуть розглянуті 20 вересня під час форуму «Активність і співпраця для розвитку громад», участь у якому візьмуть представники більше 10 ОТГ – Запорізької, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Черкаської областей. Своїми історіями успіху поділяться головні учасники заходу – активні мешканці запорізьких громад, які протягом року брали участь у проекті «Зміцнення демократичного врядування», що реалізується Запорізькою ГО «СТЕП» за підтримки фонду NED.
В основі кожної з цих історій – реальні приклади самоорганізації мешканців нових громад та успішний досвід співпраці громадських лідерів і працівників органів місцевого самоврядування: від розробки єдиної ідеї до її реалізації спільними зусиллями громади. Загалом протягом літа в 6 ОТГ Запорізької області (Гуляйпільська, Комиш-Зорянська, Остриківська, Приморська, Чернігівська та Широківська) було реалізовано 9 проектів, спрямованих на активізацію мешканців і залучення їх до прийняття рішень у громаді. Серед результатів цієї роботи – нові зареєстровані громадські організації, відкриті майданчики для громадського діалогу, сформовані ініціативні групи жителів, місцеві «ради співпраці» та центри активності. Ключова ідея форуму та загалом проекту «Зміцнення демократичного врядування»: показати, як спільна ідея, згуртування, активність і співпраця здатні перетворювати громади.
Формат форуму передбачає презентацію кращих практик громадської активності та залучення і роботу тематичних дискусій. Фокусні теми: діяльність громадських організацій в ОТГ, інші форми самоорганізації населення, електронне врядування, молодіжна політика. Для роботи за кожним із цих напрямів запрошені експерти з розвитку громадянського суспільства та лідери неурядових організацій, зокрема: Сергій Карелін (програма EGAP, Фонд Східна Європа), Марія Дзюпин (ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»), Віталій Світлик (ГО «Центр політичних студій»), Карина Літвінова (Центр розвитку інновацій, Реанімаційний Пакет Реформ) та інші.
Крім того, успішними прикладами зі своєї діяльності поділяться представники Верхнянської та Печеніжинської ОТГ Івано-Франківської області, Білозірської ОТГ Черкаської області та Слобожанської ОТГ, що на Дніпропетровщині.
Запрошуємо на захід представників медіа, зацікавлених у темі децентралізації та питаннях розвитку громадянського суспільства.
Додаткова інформація: +38066 339 1544, +38050 486 0565
hromada.zp@gmail.com, https://www.facebook.com/hromada.zp/