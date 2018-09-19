Студенти ЗНУ принесли збірній Запорізької області 4 місце чемпіонату України з важкої атлетики

У Львові пройшов чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок, участь у якому взяли 22 команди. Збірна Запорізької області в командному заліку серед чоловіків посіла четверте місце, а серед жінок 13 місце. Цього разу хлопці зібрали потужну колекцію срібла. Другим у ваговій категорії 55 кг став студент Запорізького національного університету Дмитро Вороновський. Медаль того ж ґатунку додав студент Запорізького національного університету Тарас Гришин, виступаючи у ваговій категорії 73 кг. Загалом запоріжанин набрав 276 кг (121 кг ривок, 155 кг поштовх).
Ще одну срібну медаль завоював Костянтин Рева у ваговій категорії 102 кг. Його результат – 371 кг (161+210). Студент Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету Олег Ганзенко став срібним призером чемпіонату України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок у ваговій категорії +109. Результат Олега 370 кг (172+198). Ще один студент факультету фізичного виховання ЗНУ Антон Сердюков у вазі 89 кг показав результат 341 кг (155 – ривок, 186 – поштовх).
У змаганнях серед жінок єдину нагороду здобула дебютантка чемпіонату – студентка Запорізького національного університету Анастасія Манєвська, яка виборола бронзу у ваговій категорії 76 кг з особистим рекордом 174 кг (75+99).
Для довідки. Активно підтримував важкоатлетів їх тренер – викладач факультету фізичного виховання Запорізького національного університету Анатолій Орлов.
Прес-служба ЗНУ