У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу в не експлуатованій споруді

18 вересня о 19:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Дачній в Шевченківському районі м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах та будівельне сміття в не експлуатованій споруді на загальні площі 40 кв.м.
О 19:21 рятувальники локалізували пожежу, а о 19:31 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 5 одиниць техніки та 16 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: бійці ДСНС врятували чоловіка, який впав в яму
18 вересня о 22:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Миру в Вознесенівському районі потрібна допомога рятувальників.
Прибувши на місце подій, рятувальники встановили що, в яму глибиною 3 метра впав чоловік та не зміг самостійно вибратись. Бійці ДСНС за допомогою драбини-палки, витягнули 54-річного чоловіка на поверхню.
Врятований чоловік від медичної допомоги відмовився.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.