За використання природних ресурсів підприємства Запорізького регіону сплатили понад 377 мільйонів

За січень-серпень від запорізьких платників до бюджетів надійшло понад 198 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води (без врахування показників великих платників, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 44,3 мільйона або на 29 відсотків.
Із загальної суми 109 мільйонів надійшло до державного бюджету, 89 мільйонів отримали бюджети громад регіону. Найбільші суми сплатили підприємства м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 134,5 мільйона, м. Запоріжжя – 39,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 1,4 мільйона.
Усього в області зареєстровано 875 первинних водокористувачів.
Крім того, підприємства добувної промисловості спрямували до бюджетів майже 180 мільйонів гривень рентних платежів за користування надрами, у тому числі до державного бюджету – 131,7 мільйона, до місцевих – 47,1 мільйона.
Станом на початок вересня на обліку в територіальних органах ДФС Запорізької області перебувають понад 600 платників рентної плати за користування надрами.
Головне управління ДФС у Запорізької області