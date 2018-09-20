На Житомирщині та Запоріжжі поліція викрила злочинні групи, що займалися трудовою експлуатацією осіб з інвалідністю

В обох випадках керівники установ для осіб з інвалідністю разом зі своїми спільниками укладали з третіми особами угоди про трудову експлуатацію вихованців. Потерпілі виконували господарські та сільськогосподарські роботи, а працівники закладів отримували за це фінансову та іншу матеріальну винагороду. Наразі підозрювані затримані. Про це повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (ДБЗПТЛ) Нацполіції Артем Крищенко.
За його словами, на Житомирщині співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, припинили трудову експлуатацію вихованців дитячого будинку-інтернату, а на Запоріжжі – осіб, поміщених до будинку інвалідів.
«На Житомирщині директор дитячого будинку-інтернату спільно з вихователем цього закладу, який є його зятем, а також з іншими особами, використовуючи уразливий стан вихованців, передавали їх третім особам для виконання праці різного роду. Потерпілих використовували для перенесення порубаних дров та прибирання побутового сміття, перенесення мішків з будівельними матеріалами, старих меблів, реалізації продукції на ринку», – розповів очільник Департаменту, додавши, що за це працівники закладу отримували гроші для власного збагачення.
Поліцейські задокументували більше 10 фактів трудової експлуатації вихованців цього будинку-інтернату. Водночас жертвами зловмисників стали більше 10 осіб з інвалідністю, віком 25-30 років.
68-річного директора і його зятя затримано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Всім затриманим обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили речові докази. Наразі встановлюються всі замовники «послуг» від працівників інтернату.
Водночас Артем Крищенко розповів, що на Запоріжжі поліцейські викрили злочинну діяльність директора одного з будинків інвалідів та його підлеглих. Вони упродовж тривалого часу використовували фізичну працю підопічних закладу. Під виглядом «трудової реабілітації» зловмисники систематично залучали потерпілих до різних робіт, використовуючи їхній уразливий стан.
Зокрема, йдеться про сільськогосподарські, будівельні та інші важкі роботи, під час яких не враховувалися вік, психологічний та фізичний стан здоров’я підопічних закладу. Натомість самі зловмисники отримували за це грошові кошти.
Наразі задокументовано більше п’яти фактів трудової експлуатації, жертвами якої стали підопічні будинку інвалідів, віком 35-50 років.
Всі підозрювані затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень. Щодо інших затриманих вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років.
Досудове розслідування триває.
Департамент комунікації
Національної поліції України