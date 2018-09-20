У Приморському районі ювенальна превенція зустрілась з першокласниками

На профілактичному уроці поліцейські Приморського відділення поліції нагадали школярикам Правила дорожнього руху та провели цікаву вікторину.
19 вересня працівник ювенальної превенції Приморського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області в рамках Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок із поліцейським» відвідала першокласників Банівської загальноосвітньої школи.
Співробітник поліції провела для школярів оздоровчо-профілактичний захід, під час якого діти виконали фізичні вправи, розім’яли м’язи та підготувалися до нового дня.
Поліцейська в інтерактивній формі нагадала учням Правила дорожнього руху й безпеки на дорозі, а також акцентувала увагу на правилах поведінки у навчальних закладах та поза ними. Діти із задоволенням виконували цікаві завдання вікторини, відповідали на питання та цікавились роботою поліцейських.
Нагадаємо, що поліцейські Запорізького відділення поліції, під час профілактичного уроку, нагадали школярам Правила дорожнього руху та правила безпечної поведінки.
Відділ комунікації поліції Запорізької області