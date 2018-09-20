У Запоріжжі придбають майже тисячу контейнерів для сміття

Для підвищення якості послуг з вивезення твердих побутових відходів підприємство «Вельтум-Запоріжжя» планує придбати майже тисячу контейнерів для ТПВ та роздільного збору сміття. Це передбачено інвестиційною програмою, яку повинні розглянути на найближчій сесії міської ради. Про це повідомив генеральний директор ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» Ігор Бурчак.
Узгодження інвестиційної програми ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» на сесії міської ради вимагає чинне законодавство. Відзначимо, в затвердженому нещодавно тарифі на вивезення сміття є і інвестиційна складова. Ці кошти підприємство планує спрямувати на придбання 500 нових контейнерів для ТПВ та 477 контейнерів для роздільного збору сміття. Відзначимо, вартість цих контейнерів складе більше десяти мільйонів гривень.
Мета програми – поліпшення якості надання послуги з вивезення сміття. На підприємстві зазначають, що це будуть контейнери сучасного рівня. У разі погодження програми нові контейнери з’являться в Запоріжжі вже в поточному році. Тепер все залежить від рішення депутатів міської ради.