У Запорізькій області поліцейські оперативно затримали грабіжника

Працівники Мелітопольського відділу поліції затримали раніше засудженого зловмисника, який заволодів гаманцем з грошима мешканця Мелітополя. Його перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.
17 вересня близько 23:00 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про пограбування 27-річного чоловіка.
На вулиці Олександра Невського в місті Мелітополь невідомий заволодів гаманцем з грошима та втік з місця злочину.
На місці події поліцейські опитали потерпілого, свідків події та з’ясували прикмети зловмисника.
Спільними діями карного розшуку та дільничних офіцерів поліції Мелітопольського відділу поліції, особу підозрюваного встановили. Раніше неодноразово засудженого мешканця Мелітополя 1989 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання обрання запобіжного заходу. Затриманого перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.
18 вересня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
З початку року запорізькими поліцейськими 228 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, що дільничний офіцер поліції та співробітники кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції затримали чоловіка, який наніс численні смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому.
Відділ комунікації поліції Запорізької області