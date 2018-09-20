У Запорізькій області внаслідок ДТП водій мотоциклу загинув, пасажир – госпіталізований до лікарні

На виїзді з села Велика Білозерка сталося зіткнення мотоциклу та легкового автомобіля. В результаті аварії водій мотоциклу загинув, пасажира з травмами госпіталізовано до лікарні. Відкрито кримінальне провадження.
19 вересня близько 01:50 до Великобілозерського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на автошляху «Велика Білозерка-Енергодар».
На виїзді з села Велика Білозерка сталося зіткнення між мотоциклом «Мінськ» та автомобілем «BMW X5» під керуванням чоловіка 1996 року народження, який рухався в зустрічному напрямку.
В результаті ДТП водій мотоциклу, мешканець села Велика Білозерка 1998 року народження загинув на місці події. Пасажир мотоциклу, 1999 року народження з тілесними ушкодженнями госпіталізований до міської лікарні.
На даний час встановлюються всі обставини та причини події.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що МВС розпочало онлайн-кампанію «Я відповідальний водій/пішохід/пасажир».
Відділ комунікації поліції Запорізької області