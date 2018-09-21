На Запоріжжі оголосили набір на вакантні посади до батальйону поліції особливого призначення

На прес-конференції про умови конкурсного відбору до батальйону поліції особливого призначення розповіли представники ГУНП в Запорізькій області та голова поліцейської комісії.
20 вересня у приміщенні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відбулась прес-конференція начальника Управління кадрового забезпечення Олексія Мамчія, заступника командиру батальйону патрульної поліції особливого призначення Андрія Шемберко та голови поліцейської комісії Віктор Нестеренко.
Олексій Мамчій зазначив, що з 20 вересня розпочато конкурсний набір на 30 вакантних посад: поліцейський – 17 посад та поліцейський-водій – 13 посад. Він наголосив, що прийом електронних анкет здійснюватиметься до 15 жовтня, а документів до 19 жовтня 2018 року.
Також він назвав вимоги до кандидатів, серед яких є громадянство України, вік від 18 років, вільне володіння українською мовою, повна загальна середня освіта, знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Заступник начальника батальйону поліції особливого призначення Андрій Шемберко розповів про функції підрозділу, умови служби, обов’язки працівників та про те, що робота спецпризначенців вимагає особливих фізичних та психологічних якостей.
Голова поліцейської комісії Віктор Нестеренко повідомив про етапи та критерії відбору майбутніх поліцейських. Конкурсний відбір складається з семи етапів: подання електронної анкети, подача документів, тестування, медичне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовки, психологічне тестування, співбесіда з поліцейською комісією.
Подати анкету можна на сайті https://nabir.np.gov.ua
Довідки про конкурсний набір за телефонами: (061) 239-28-10 (11), 050-341-41-02 (07).
Нагадаємо, що співробітники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели навчально-тренувальні заняття, направлені на підвищення рівня професійних навичок.
Відділ комунікації поліції Запорізької області