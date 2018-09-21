На Запоріжжі поліцейські вилучили понад 160 боєприпасів

Під час профілактичних заходів, поліцейські вилучили набої та три гранати на території Запорізької області. Вилучене направлено до експертного центру. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження.
19 вересня працівники Розівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області провели санкціонований обшук в селі Ліствянка. На території домоволодіння чоловіка 1968 року народження поліцейські виявили та вилучили понад 60 набоїв різних калібрів.
Слідчим Гуляйпільського відділення поліції, під час проведення санкціонованого обшуку в місті Гуляйполе, за місцем мешкання громадянина, 1967 року народження вилучено понад 40 набоїв калібру 5,45 мм.
Працівники кримінальної поліції в місті Бердянськ виявили у раніше засудженого місцевого мешканця 1993 року народження близько 60 набоїв калібру 5,45 мм.
В Мелітополі співробітники поліції на проспекті 50-річчя Перемоги виявили та вилучили у чоловіка гранату «РГД-5» із запалом УЗРГМ. Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
А патрульні біля будинку по вулиці Ярославській виявили у чоловіка 1984 року народження боєприпаси. Слідчий Дніпровського відділу поліції вилучив дві гранати «РГД-5» із запалами УЗРГМ.
Все вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
З початку року запорізькими поліцейськими 199 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, що на Запоріжжі затримано зловмисника, який кинув гранату у бік співмешканки.
Відділ комунікації поліції в Запорізькій області