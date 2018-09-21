Надходження транспортного податку до бюджетів громад Запорізької області зросли на 43 відсотки

З початку року власники люксових автівок сплатили до місцевих бюджетів Запорізької області понад 7,2 мільйона гривень транспортного податку. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, порівняно з минулим роком надходження збільшились на 2,2 мільйона або на 43 відсотки.
Майже 3,9 мільйона гривень від загальної суми податку перерахували автовласники-фізичні особи, юридичні особи поповнили скарбниці на 3,3 мільйона.
Від платників транспортного податку м. Запоріжжя до бюджету надійшло понад 3,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 848 тисяч, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського – 724 тисячі, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 466 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівськиого – 443 тисячі, Василівського та Михайлівського – 416 тисяч, Оріхівського та Гуляйпільського районів – понад 400 тисяч тощо.
Усього в Запорізькій області зареєстровано 158 платників-юридичних та 318 фізичних осіб, які володіють легковими авто віком до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1 мільйон 396 тисяч 125 гривень). Ставка податку складає 25 тисяч на рік.
Головне управління ДФС у Запорізькій області