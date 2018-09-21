Новостворені податкові інспекції надають послуги платникам податків Запорізької області

скальна служба Запорізької області наближається до завершального етапу реалізації дворівневої системи контролю та адміністрування податків і зборів, відповідно до якої Головне управління ДФС у Запорізькій області здійснюватиме фіскальні функції, а сервісне обслуговування відбуватиметься на районному рівні.
На даний момент вже утворено 11 управлінь ГУ ДФС області, у складі яких сформовані 12 державних податкових інспекцій. Об’єднані державні податкові інспекції втратили статус юридичної особи та припиняють свої повноваження.
Нагадаємо, минулого року до Головного управління ДФС у Запорізькій області з районних інспекцій разом із профільними підрозділами перейшли аудиторські функції, адміністрування податків і зборів з юридичних осіб, фізичних осіб, а також контроль за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів та погашення податкового боргу.
Робота територіальних управлінь, які функціонують в області, зосереджена тільки на обслуговуванні платників податків. Адже саме вони мають безпосередній контакт із мешканцями регіону.
Отже, платники податків Запорізької області можуть звертатися до територіальних підрозділів, які виконують повноваження Головного управління ДФС на відповідній території:
Олександрівське управління ГУ ДФС у Запорізькій області – територія Олександрівського, Шевченківського та Комунарського районів м. Запоріжжя;
Вознесенівське управління – Вознесенівський, Дніпровський, Заводський та Хортицький райони м. Запоріжжя;
Бердянське управління – м. Бердянськ, Бердянський та Приморський райони;
Пологівське управління – Пологівський, Більмацький та Розівський райони;
Оріхівське управління – Оріхівський та Гуляйпільський райони;
Токмацьке управління – м. Токмак, Токмацький та Чернігівський райони;
Василівське управління – Василівський та Михайлівський райони;
Мелітопольське управління – м. Мелітополь, Мелітопольський та Веселівський райони;
Якимівське управління – Якимівський та Приазовський райони;
Енергодарське управління – м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровський та Великобілозерський райони;
Вільнянське управління – Вільнянський, Новомиколаївський райони (у Вільнянській державній податковій інспекції), Запорізький район (у Запорізькій державній податковій інспекції).
Докладна інформація про Територіальні управління (структуру, контакти, адреси) розміщена на сайті фіскальної служби: http://zp.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/struktura/, http://zp.sfs.gov.ua/anonsi-ark/19054.html.
Головне управління ДФС у Запорізькій області