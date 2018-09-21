У Михайлівському районі в результаті ДТП загинуло 4 людей та ще 2 травмовано

20 вересня о 05:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на трасі «Харків-Сімферопіль» поблизу села Тракторне.
Як з’ясувалося, зіткнулися легковий автомобіль Lanos та мікроавтобус MERSEDES VITO. В результаті ДТП у легковику загинуло 4 людей. 37-річного водія та 31-річну пасажирку мікроавтобуса каретою швидкої допомоги госпіталізували до Михайлівської районної лікарні.
Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували тіла загиблих. Персональні дані осіб наразі встановлюються.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Великобілозерський район: фахівці-піротехніки знешкодили 49 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
20 вересня в лісосмузі поблизу с. Велике Великобілозерський району фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 49 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 28 артснарядів калібру 76 мм, 17 мінометних мін калібру 82мм, 3 артснаряда калібру 45 мм та артснаряд калібру 105 мм
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
20-21 вересня у місті Запоріжжя очікується висока (4-й клас) пожежна небезпека, на території області переважатиме висока та надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Прогноз погоди на 20 вересня 2018 року
по Запорізькій області
Невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 9-14°, вдень 24-29°.
по місту Запоріжжя
Невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 12-14°, вдень 26-28°.
по Азовському морю
Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Без опадів. Видимість хороша. Висота хвиль 5-10 дм.
Температура повітря вночі 12-17°, вдень 22-27°.
Прогноз погоди на 21 – 22 вересня 2018 року
по Запорізькій області
21.09.18 – Невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 10-15°, вдень 24-29°.
22.09.18 – Невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 11-16°, вдень 23-28°.