У Запоріжжі митники попередили чергову спробу ввезення автівки за заниженою вартістю

Останнім часом почастішали спроби ввезення іномарок із заявленою вартістю, яка значно менша від реальної суми. Завдяки співпраці митників з Управлінням захисту економіки в Запорізькій області такі порушення вдається оперативно виявляти, упереджуючи несплату до бюджету значних сум митних платежів.
Так, громадянин ввіз із США придбаний через онлайн-аукціон транспортний засіб «FORD FUSION» 2015 року випуску та подав до митного оформлення документи, що містять неправдиві відомості щодо вартості товару.
У результаті подання неправдивих даних про товар автомобіль було вилучено на склад митниці. Матеріали справи передані на розгляд суду.
Відповідальність за вказане порушення визначено частиною 1 статті 483 Митного Кодексу України і передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобіля та конфіскацію цього транспортного засобу.