У Запоріжжі В’ячеслав Аброськін провів нараду з керівництвом обласної поліції щодо розслідування резонансного вбивства у Бердянську

У рамках робочого візиту перший заступник Голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін заслухав результати розслідування резонансного вбивства мешканця Бердянська, що сталося 31 липня.
Сьогодні, 20 вересня, в приміщенні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перший заступник Голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін провів робочу нараду.
У нараді взяли участь очільник поліції Запорізької області Сергій Коміссаров, представники оперативних служб та слідчого підрозділу, що входять до складу слідчо-оперативної групи, яка займається розслідуванням кримінального провадження, відкритого за фактом вбивства громадського активіста та учасника АТО.
Правоохоронці обговорили стан розслідування кримінального провадження. На сьогоднішній день вже затримано 5 осіб, причетних до скоєння злочину. Останнім із затриманих став 38-річний мешканець Донецької області. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
“Крім цього, поліцейські затримали ще декількох осіб, за інші тяжкі та особливо тяжкі злочини, які обгрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства. Як я і обіцяв жінці померлого, замовники та організатори вбивства будуть встановлені, затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності”, – зазначив В’ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, 31 липня в місті Бердянськ невідомий вистрілив у 43-річного місцевого мешканця, після чого зник з місця події. Від отриманого тілесного ушкодження потерпілий помер. Внаслідок злагоджених дій поліції, підозрюваних затримали.
Відділ комунікації поліції Запорізької області