У Запоріжжі збудують нову дорогу з виїздом на Набережну магістраль

В Олександрівському районі Запоріжжя реконструюють ділянку дороги на вулиці Шкільній, від вулиці Фортечної до вулиці Першої ливарної і далі з виходом на Набережну магістраль. Фактично тут збудують нову дорогу. Проект розбитий на два етапи. У цьому році планують пройти від вул. Фортечної до вул. Першої ливарної. У 2019 році прийде черга виїзду на Набережну магістраль. Сьогодні міський голова Володимир Буряк провів виїзну нараду на місці проведення робіт.
Проект досить масштабний. Його вирізняє комплексний підхід. Тут не лише укладуть асфальт, а й влаштують тротуари, паркувальні кишені, встановлять бордюри, виконають реконструкцію мереж зовнішнього освітлення. Заплановані реконструкція та будівництво світлофорних об’єктів, благоустрій зеленої зони, встановлення пластикових автодорожніх люків та багато іншого. Передбачена і підготовка місця під розміщення зупинки громадського транспорту. У результаті Запоріжжя отримає облаштовану ділянку сучасної вулиці замість занедбаної території у центрі міста.
– Нормальна дорога тут практично відсутня. Є лише занедбана територія у центрі міста. Розглянувши існуючі у місті інфраструктурні проекти прийняли рішення реконструювати цей відрізок вулиці, щоб вона далі виходила на Набережну магістраль. Серед іншого це дасть нам можливість дещо розвантажити від транспорту сусідні вулиці, – зазначив Володимир Буряк.
Відзначимо, вулиця Шкільна знаходиться у самому центрі Запоріжжя, проходить паралельно проспекту Соборному. Однак не всі її ділянки у належному стані. Приклад – відрізок від вулиці Фортечної до вулиці Першої ливарної. Відсутній і нормальний виїзд на Першу ливарну і далі на Набережну магістраль. Це при тому, що тут досить щільна забудова з великою кількістю багатоповерхових житлових будинків. Розташовані на цій ділянці також пошта, магазини, стоматологічна поліклініка.
– У цьому році на ділянці вулиці Шкільної від вул. Фортечної до вул. Першої ливарної збудують новий тротуар, встановлять сучасне зовнішнє освітлення, укладуть перший шар асфальту на площі майже тисячі квадратних метрів. У 2019 році запланований другий етап – завершення робіт на цій ділянці з укладанням другого шару асфальту та будівництво виїзду на Набережну магістраль з вулиць Шкільної та Першої ливарної, – заявив Володимир Буряк.
Міський голова розповів, що проектом тут передбачена і велосипедна доріжка. Планується, що вона виходитиме на Набережну магістраль. У подальшому вона має з’єднатися з такою ж доріжкою на Набережній магістралі. Зокрема, будівництво велосипедної доріжки заплановане під час реконструкції ділянки Набережної магістралі від вул. Глісерної до мостового переходу через р. М. Московка.
Володимир Буряк наголосив, що цього року у Запоріжжі підвищена увага приділяється благоустрою вулиць, реалізації інфраструктурних проектів. Реконструйовано сквер Театральний. Продовжуються роботи на шляхопроводах на проспекті Металургів, вулиці Калібровій. Можна також згадати про ремон ділянки дороги на Набережній магістралі у районі Центрального пляжу, який мають виконати у цьому році.