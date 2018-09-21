Внаслідок аварії в місті Гуляйполе водій мопеду в лікарні, його пасажир – загинув

Водій мопеду, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті водій мопеду госпіталізований до лікарні, а його пасажир загинув на місці події.
20 вересня близько 17:50 до Гуляйпільського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими.
На перехресті вулиць Шевченка та Герцина в місті Гуляйполе, водій мопеду «Хонда», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, при виїзді з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Мерседес», під керуванням чоловіка 1989 року народження.
Внаслідок аварії пасажир мопеду, місцевий мешканець 1974 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Водій мопеду, місцевий мешканець 1962 року народження, госпіталізований до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що на автошляху в Михайлівському районі, водій автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом, внаслідок чого четверо осіб загинули на місці події, двоє – госпіталізовані до лікарні.
Відділ комунікації поліції Запорізької області