За неправдивий виклик поліції на мешканця Запоріжжя складено адміністративний протокол

Поліцейські Запорізької області встановили місцезнаходження автомобіля, про викрадення якого заявив мешканець Запоріжжя. З’ясувалось, що він забув, де залишив транспортний засіб. На чоловіка складено адміністративний протокол.
20 вересня близько 10 години до оператора «102» зателефонував мешканець Запоріжжя 1990 року народження та повідомив про викрадення його автомобіля «ЗАЗ-1102», який він залишив біля будинку по вулиці Гоголя в Олександрівському районі міста.
На розшук транспортного засобу були орієнтовані особовий склад відділів та відділень поліції області та патрульні поліцейські. У Запорізькій області оголосили оперативний план «Перехват».
Вже за 30 хвилин працівники кримінальної поліції спільно з патрульними знайшли автомобіль по проспекту Соборному Олександрівського району Запоріжжя.
Поліцейські встановили, що автомобіль знаходився за місцем роботи заявника, який забув, де залишив транспортний засіб.
Стосовно правопорушника складено адміністративний протокол за ознаками ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративне правопорушення.
Шановні громадяни! Пам’ятайте про те, що набираючи номер телефону екстреної служби і повідомляючи про хибний виклик, ви не тільки порушуєте закон, але й ризикуєте життям інших людей. На кожне повідомлення про скоєне правопорушення або злочин задіюється значна кількість поліцейських. Тому виїжджаючи на неправдиві повідомлення, правоохоронці можуть не встигнути вчасно надати допомогу тим, хто її реально потребує.
Дякуємо за порозуміння.
Нагадаємо, що працівники Мелітопольського відділу поліції затримали раніше засудженого зловмисника, який заволодів гаманцем з грошима мешканця Мелітополя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області