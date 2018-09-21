Запорізькі аудитори за вісім місяців поточного року забезпечили відшкодування втрат на 26,2 млн гривень

За результатами інспектування фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за вісім місяців 2018 року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 26,2 млн гривень. За результатами заходів, які вжили аудитори, керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 37 управлінських рішень. За підсумками державних фінансових аудитів прийнято до виконання 22 пропозиції.
Правоохоронним органам передано матеріали 20 контрольних заходів, за результатами яких розпочато 6 досудових розслідувань та вручено 5 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
До підприємств, установ та організацій під час ревізій, в яких виявлені порушення, у 21 випадку застосовано заходи впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних асигнувань, прийнято 3 вимоги про повернення використаних не за цільовим призначенням суми субвенції та наданих одержувачу бюджетних коштів.
Окрім цього, за допущені порушення 59 осіб притягнуто до адміністративної та 4 – до матеріальної відповідальності.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області