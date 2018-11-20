Бліц-опитування:до Дня гідності і свободи –навіщо нам пам’ятати про Голодомор?

Ігор, студент: -То ж наша історія, треба завжди пам’ятати. Ці події пов’язані одна з іншою, хоча голодомор був давно, а революція гідності ось- ось, нещодавно, та мабуть вона продовжується і зараз
Ніна Петрівна, пенсіонерка:
-То ви ще молоді, і про голодомор тільки з книжок чули, а я хоч і дитиной тоді ще була, але добре пам’ятаю як потерпали з голоду, грицики їли, трава така, хто зна як і вижили. Хіба можна таке забути?
3. Оксана,м.Київ , торгівельна працівниця:
-Революція гідності і трагедія голодомору ,вони пов’язані одне з іншим, це немовби ланки одного ланцюжка , раніше ми про це нічого не знали, а зараз тільки починаємо вибудовувати у власному уявлені нашу історію, після революції гідності відчуваєш історію гостріше, немов би теж жив у часи голодомору.
4.Олексій Михайлович, пенсіонер, Вільнянський р-н:
-Все треба пам’ятати, і добре і зле. Люди мають знати наскільки небезпечний комунізм та більшовизм. Це не має повторитися. Хоч і будуємо нове суспільство, але зло продовжує існувати, і в душах людей, і серед політиків.
5. Ольга, домогосподарка:
-Зараз історія гостріше відчувається, мабуть наші часи такі, історичні. Кілька років ще тому як у школі вчилась то і чути не хотіла про голодомор, а зараз все це немовби с тобою трапилося.