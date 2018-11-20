На проспекті Маяковського відкриють рух транспорту

На проспекті Маяковського продовжується третя черга реконструкції. Роботи на пішохідній зоні практично завершені. «Зеленбудівці» на цьому тижні мають закінчити облаштування «зеленої» зони, уклавши рулонні газони. Розпочалася і реконструкція проїжджої частини. Підрядник повинен до 1 грудня відкрити рух на цій ділянці проспекту Маяковського. Таке завдання поставив сьогодні міський голова Володимир Буряк, який провів на проспекті Маяковського виїзну нараду.
Реконструкція третьої черги проспекту Маяковського розпочалася наприкінці травня – у червні, з пішохідної частини. Роботи проводяться на ділянці від вулиці Патріотичної до вулиці Перемоги. Вони включають не лише укладання плитки, але і благоустрій зелених зон, висадження дерев та кущів, встановлення сучасного зовнішнього освітлення, обладнання системи поливу.
– Підряднику було поставлене завдання завершити роботи на пішохідній частині до 30 вересня. Він його не виконав, за що був оштрафований. Був встановлений новий строк. Тепер роботи завершуються, закінчується укладання рулонного газону. Є певні зауваження, але вони повинні бути усунуті, – зазначив Володимир Буряк.
На пішохідній зоні встановили 48 світильників, 70 урн та 76 лавочок, уклали майже чотири тисячі квадратних метрів плитки, висадили 126 дерев та 1650 кущів. Змонтовано понад 1100 метрів бордюрів, облаштували паркові дивани. Прокладено систему поливу.
Просувається і реконструкція дорожньої частини. Вона включає не лише заміну асфальту, а і бордюрів, благоустрій паркувальних «кишень», тротуарів. На другій частині дороги сьогодні проводилося фрезерування поверхні, при сприятливих погодних умовах виконають підготовку основи та укладання першого шару асфальту.
– До 1 грудня підрядник повинен відкрити рух на цій ділянці проспекту Маяковського. У грудні він зможе продовжувати роботи по облаштуванню тротуарів, паркувальних «кишень», – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова також повідомив, що у планах на 2019 рік четверта черга реконструкції проспекту Маяковського, від вулиці Перемоги до каскаду фонтанів «Райдуга». Вона включає як дорогу, так і пішохідну частину, а також майданчик перед входом на територію каскаду фонтанів «Райдуга».
Міський голова також прокоментував результати наради на своїй публічній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».
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