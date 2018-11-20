Онлайн взаємодія запорізьких підприємств з митницею дорівнює 98 відсоткам

Експортно-імпортні операції на Запоріжжі зростають – усього за десять місяців запорізькі митники оформили майже 53 тисячі митних декларацій, що на 3,3 тисячі або на 6,5 відсотка більше, ніж торік. Із загальної кількості документів 98 відсотків подано до оформлення в електронному вигляді і лише 2 відсотки – “на папері”.
Як свідчить статистика, електронне декларування сприяє прискоренню митних процедур при переміщенні товарів. На сьогодні імпортні та експортні декларації обробляються, у середньому, за 1 годину 12 хвилин.
Поряд із цим суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності активно використовують систему “єдиного вікна”. Завдяки цьому електронному сервісу реалізовано механізм використання сучасних IT-технологій у процедурах декларування та митного оформлення поставок, в якому, крім митниці, беруть участь інші органи державного контролю, зокрема, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного.
Запорізька митниця ДФС