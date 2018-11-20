У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу

19 листопада о 09:25 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу на території гаражного кооперативу «Мир» по вул. Оріхівське Шосе Комунарського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у приміщенні капітального гаражу горять побутові речі та гума на площі 10 кв.м.
О 9:44 вогнеборці локалізували займання, а о 9:47 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 15 чоловіка особового складу.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу авто
19 листопада о 14:54 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу по вул. 93 Бригади Хортицького району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль ВАЗ 2105 на площі 6 кв.м.
О 15:02 вогнеборці локалізували займання, а о 15:20 – повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу в квартирі
19 листопада о 21:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по вул. Космічна Комунарського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, горять домашні речі та меблі на площі 6 кв.м.
О 22:20 вогнеборці локалізували займання, а о 22:31 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
м. Бердянськ: вогнеборці врятували людину під час ліквідації пожежі
19 листопада о 17:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вул. Підгорна міста Бердянськ.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, горить диван у кімнаті житлового будинку на площі 6 кв.м. Під час виникнення пожежі, в будинку знаходився власник. Рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
О 17:57 вогнеборці локалізували займання, а о 18:12 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Запорізька область: за добу фахівці-піротехніки знешкодили 29 одиниць ВНП часів минулих війн
19 листопада в с. Бабурка фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 27 артснарядів калібру 45 мм, мінометну міну 50 мм та протитанкову міну часів минулих війн.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
організувати охорону небезпечного місця;
не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
20 листопада у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікується північно-східний вітер 15-20 м/с, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, ожеледиця, вночі місцями сильні опади.
20 листопада по Азовському морю очікується вночі східний, вдень північно-східний вітер 15-20 м/с, місцями сильні опади, висота хвиль 13-15дм, вночі та вранці місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, повільне обледеніння суден.
Прогноз погоди на 20 листопада 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно, опади, вночі місцями сильні, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, опади, вночі сильні, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря протягом доби від 1° морозу до 1° тепла.
Прогноз погоди на 21 – 22 листопада 2018 року
по Запорізькій області
21.11.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
22.11.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла