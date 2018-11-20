У Запорізькому національному університеті відбудеться масштабний День донора «Здай кров! Врятуй життя!»

У зв’язку з цим оголошено збір крові:
Дата: 21 листопада
Час: 9:00-13:00
Місце проведення: гуртожиток ЗНУ № 3 (вул. Залізнична, 22), кімнати 201 та 202 (вхід з боку дитячого садка, позаду будівлі).
Традиційне проведення Днів донора – важливий складник соціальної діяльності університету. Його адміністрація, викладачі та студенти добре розуміють важливість таких заходів і прагнуть надати дієву допомогу тим, хто її потребує. Тому серед учасників цієї важливої соціальної акції чимало тих, хто регулярно здає кров, аби медичні установи Запорізької області змогли отримати потрібну для них кількість крові й виготовлених із неї препаратів. У заході беруть участь як викладачі, так і співробітники.
Деталі проведення Дня донора в ЗНУ за покликанням: https://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=45119&lang=ukr&news_code=21-listopada-vidbudetsya-den-donora-v-znu
Контактний телефон: 228-76-48; Світлана Вікторівна Кондратенко – начальник відділу виховної роботи