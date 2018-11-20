У жорнах голоду 1932-1933 років загинули 10 мільйонів 63 тисячі людей

Апеляційний суд Києва, що відбувся 13 січня 2010 року, також встановив, що метою злочинних дій комуністичної верхівки СРСР на чолі з Йосипом Сталіним із здійснення штучного голоду в Україні було придушення національно-визвольного руху в Україні і недопущення побудови і утвердження незалежної української держави в 1932-1933 роках. Згідно з чинним міжнародним і національним законодавством суд засудив керівників більшовицького режиму за злочин проти людяності, який, відповідно до Конвенції ООН від 26 листопада 1968 року, не має терміну давності. Рішенням компетентного суду наша країна виконала свої міжнародні зобов’язання вживати заходів щодо попередження геноциду і карати за його здійснення. Апеляційний суд Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 1932-33 роках. Суд констатував, що Йосип Сталін (Джугашвілі), В’ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар та Мендель Хатаєвич вчинили злочин геноциду, передбачений карним кодексом України.
До 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років Запорізька область долучилася до міжнародної акції «Запали свічку», яка охопила вже 40 країн світу. Мільйони українців, убитих комуністичним режимом, вшановують на всіх континентах.
За участю української діаспори, представників наших посольств і консульств акцію пам’яті проводять в Анкарі, Берліні, Мюнхені, Будапешті, м. Порту та м. Фатіма (Республіка Португалія), Санкт-Петербурзі та Москві, Філадельфії, Вашингтоні, Бостоні, Чикаго, Парижі та багатьох інших містах. У канадському м. Торонто зведено пам’ятник жертвам Голодомору, а в Нью-Йорку відкрито меморіальну дошку на честь видатного юриста, автора Конвенції ООН про Геноцид Рафаеля Лемківа. Дні пам’яті жертв Голодомору встановили в американських штатах Мічіган, Юта, Міннесота, у містах Філадельфія, Сент-Пол, Остін та Майамі.
Як повідомив заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Олександр Зубченко, під гаслом «Україна пам’ятає – світ визнає» у нашому регіоні відбудеться понад 250 меморіальних заходів.
Головною подією стане відкриття пам’ятного знака жертвам Голодомору в с.Новогородківка (колишній Чехоград) Мелітопольського району. Тут увічнять пам’ять членів артілі «Прукопник», які роздавали хліб, рятували односельців від загибелі. Серед «праведників Голодомору» – голова колгоспу Лаврин, член правління І.Кубішта, завгосп Ф.Сербін, комірник Я.Тонішевський, секретар Б.Олучник. У грудні 1932 року всі вони були заарештовані НКВС та засуджені до тривалих термінів заслання. Сьогодні цим людям повернули добре ім’я.
У с.Юріївка Приморського району учні зустрінуться зі свідком Голодомору Миколою Карпенком, 1928 року народження. У с. Салтичія Чернігівського району на кладовищі, де знаходиться 44 поховання жертв Голодомору, 150 учнів запалять свічки пам’яті.
Вшанування жертв голодоморів в Україні триватиме до кінця листопада 2018 року.
Олександра Воронцова