Запорізькі аудитори підвищують кваліфікацію

В Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області розпочалася двотижнева професійна програма з підвищення кваліфікації державних аудиторів. Представники Центрального апарату Держаудитслужби, викладачі Запорізького національного університету у формі лекцій та практичних занять знайомлять фахівців Управління з особливостями проведення аудитів та контролю у сфері публічних закупівель.
Зокрема, заступник директора Департаменту стратегічного планування, звітності та методології – начальник відділу нормативно-методологічного забезпечення процесу державного фінансового контролю Держаудитслужби Вікторія Трайтлі, заступник директора Департаменту контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Держаудитслужби Ольга Кучма, начальник відділу інформаційно-аналітичного та методологічного забезпечення Департаменту контролю у сфері закупівель Держаудитслужби Любомир Ганущак розглянули практичні аспекти реалізації аудиту суб’єктів господарювання, інвестиційних проектів, бюджетних програм, формуванні аудиторських рекомендацій та їх відстеженні, особливостях моніторингу та проведення перевірок публічних закупівель.
Викладачі Запорізького національного університету ознайомлять учасників навчань з особливостями програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів, фінансового забезпечення територіальних громад в умовах децентралізації, інших питаннях досконале знання яких необхідне під час проведення ревізій та аудитів фахівцями Управління.
Особливістю подачі на курсах лекційного матеріалу є постійний діалог з аудиторією, обмін думками, розгляду питань на конкретних прикладах вже проведених аудитів, започаткованого моніторингу публічних закупівель, а закріплення прослуханого – у формі тестування.
– Такі курси з підвищення кваліфікації вже стають традиційно щорічними. Безпосереднє спілкування з працівниками Центрального апарату Держаудитслужби, викладачами вишів дає можливість почути відповіді на злободенні питання, які виникають у спеціалістів Управління в ході проведення заходів державного фінансового контролю, – зазначив начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Ващенко.
Прес-служба Держаудитслужби в Запорізькій області