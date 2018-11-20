ЗНУ отримав Гран-прі в номінації «Інтеграція вітчизняної науки і освіти у міжнародний простір» виставки «Освіта та кар’єра-2018» у Києві

Нещодавно відбулося урочисте відкриття щорічної міжнародної спеціалізованої 34-ї виставки – «Освіта та кар’єра-2018: День студента-2018», яка працювала в столиці упродовж трьох днів. Традиційно – активним учасником цього масштабного галузевого заходу лишається Запорізький національний університет. Цього року виш отримав Гран-прі в номінації «Інтеграція вітчизняної науки і освіти у міжнародний простір» та відповідний диплом за підписом Президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя та директора Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Олега Спіріна.
На сьогодні ця виставка є найвідомішим заходом у державі, що присвячений вищій освіті в Україні й за кордоном. Проект супроводжувала велика змістовна тематична програма. Упродовж трьох днів роботи експозицію вишу відвідали кількасот учасників заходу. Вони особливо відзначили якість презентаційних матеріалів ЗНУ, вишуканий фірмовий стиль навчального закладу, освітню корпоративну культуру університету. Також на виставці представники ЗНУ проінформували гостей вишівської експозиції проуніверситетські освітні послуги, розповіли про умови вступу та навчання в ЗНУ.
Так, серед спеціальностей, які цього року користувалися найбільшим попитом серед відвідувачів експозиції ЗНУ, були такі: туризм, журналістика, переклад (англійський, польський і болгарський), економічна кібернетика, маркетинг, інформатика, програмна інженерія, мова і література (англійська). Цього року гостей виставки неабияк цікавили освітні програми ступеня «магістр», зокрема міжнародна економіка, інженерія програмного забезпечення, медіа-комунікації, логістика та інші, а також можливість отримання післядипломної освіти та наявність програм подвійного диплома у ЗНУ. Ті, хто планує пов’язати своє майбутнє з наукою, цікавились переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі та докторантурі ЗНУ, а також наявністю спеціалізованих вчених рад. До того ж у рамках найбільшої освітянської виставки ЗНУ мав можливість презентувати свої унікальні освітні програми представникам багатьох навчальних закладів із різних країн, зокрема Польщі, Чехії, Канади, Ізраїлю, Туреччини, Румунії, Латвії. Представники ЗНУ безпосередньо поспілкувалися з фахівцями зарубіжних вишів щодо можливостей подальшої співпраці, а також вручили їм рекламно-інформаційну продукцію вишу. До речі, саме за результатами участі у виставці у 2015 році Запорізький національний університет уклав договір про співпрацю з Університетом Південної Богемії (Чехія).
Варто відзначити, що організатори метою виставки назвали, перш за все, привернення суспільного інтересу до освіти, пропаганду досягнень України в цій галузі, формування єдиного українського освітнього простору.
Прес-служба ЗНУ