Читайте у газеті “Запорізька правда” за 22.11.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 22 листопада, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
24 листопада о 16.00 запали свічку пам’яті на спомин загиблих під час геноциду нашого народу. Голодомор, направлений на придушення українського національно-визвольного руху шляхом фізичного знищення українців, призвів до багатомільйонних людських втрат. Такі висновки зробив Апеляційний суд Києва (ухвалив рішення 13 січня 2010 року), вивчивши матеріали кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках. Згідно з оприлюдненими матеріалами суду, з цих втрат 3 млн 941 тис. людей померли безпосередньо від голоду і 6 млн 122 тис. – складають ненароджені. Чому мусимо пам’ятати Голодомор ? – про це на шпальтах газети міркують запоріжці.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Колега прийшла на роботу зі старанно запудреним синцем під оком. Так чоловік виявив «кохання» до дружини, приревнувавши до колишнього однокурсника. «Нічого. Значить, сильно любить», – зітхала молода жінка. Гм, «нічого»? Та невже?! Напередодні Дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками і старту міжнародної акція «16 днів проти насильства», яка триватиме до 10 грудня говоримо з директором обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді Оксаною ПОНІКАРОВОЮ про засоби протидії цьому ганебному явищу.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Подбай про себе! У рубриці «Ваше здоров’я» журналістка «Запорізької правди» Віталіна Московцева розкаже, як уникнути ризиків захворіти на пневмонію, діабет, про спеціалізовану допомогу логопеда і важливість відмови від паління.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Чи бачили ви колись пташине гніздечко-рукавичку? Ні, не плетений виріб – деталь гардеробу для утеплення верхніх кінцівок людини, а природнє – гніздечко у вигляді рукавички? Цікаву знахідку зробив під час риболовлі мешканець м. Пологи Олександр Філобок. Небайдужий природолюб, рибалка та грибник помітив у прибережних кущах біля річки незвичайне на вигляд гніздечко у вигляді рукавички. Хто його звив ? Про це дізнайтесь у традиційній рубриці «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. А із традиційного бліц-опитування ви дізнаєтесь на що здатні запоріжці, аби тваринки взимку не потерпали взимку від холоду.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.