«Культурне розмаїття Запорізького краю» підтвердили юні журналісти

Урочистості з підбиття підсумків
обласного фестивалю шкільних медіа «Культурне розмаїття Запорізького краю» зібрали у Запорізькому національному університеті справжній аншлаг.
Захід проводить факультет журналістики Запорізького національного університету вже другий рік поспіль. Співорганізатором виступила Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів України.
Мета проекту – стимулювання творчої ініціативи учнів міста Запоріжжя та області у створенні шкільних медіа; вивчення ними культурного, національного, етнічного, природного розмаїття нашого краю; розвитку критичного мислення школярів; виховання нового, свідомого медіаграмотного покоління, що володіє конкретними професійними компетентностями.
У конкурсі, що тривав із 1 жовтня по 10 листопада 2018 р., узяли участь учні 5–11 класів загальноосвітніх шкіл, вихованці гуртків та творчих майстерень. Усього надійшло і було розглянуто понад сотню заявок.
Конкурсною програмою були передбачені такі категорії: друковані ЗМІ (газета, журнал, буклет); радіопрограма; телевізійний матеріал; мультимедійна інтернет-публікація; рекламна продукція.
Орієнтовні тематичні напрями: «Ми різні, але ми рівні»; «Традиції мого народу»; «Краса рідного краю»; «Багатонаціональна Україна»; «Перлина України – острів Хортиця»; «Збережемо унікальну історичну спадщину Запорожжя»; «Моя Мала Батьківщина».
Переможцями були визнані:
У номінації “Друковані ЗМІ”:
ІІІ місце – Великобілозерська загальноосвітня школа № 3 Великобілозерської сільської ради Запорізької області.
ІІ місце – Запорізький навчально-виховний комплекс № 19 Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
І місце – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Запорізької міської ради Запорізької області.
У номінації «Радіопрограма»:
ІІІ місце – Запорізький колегіум “Елінт”.
ІІ місце – Кушугумський навчально-виховний комплекс “школа І-ІІІ ступенів-гімназія «Інтелект».
І місце – КЗ “Запорізька спеціалізована школа-інтернат 1-3 ступенів «Січовий колегіум» Запорізької обласної ради.
У номінації «Телевізійний матеріал»:
ІІІ місце – “Запорізька загальноосвітня школа № 80 м. Запоріжжя.
ІІ місце – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78.
І місце – КЗ “Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів “Світоч”.
У номінації «Мультимедійна інтернет-публікація»:
ІІІ місце – Широківський заклад загальної середньої освіти Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.
ІІ місце – Запорізький класичний ліцей.
І місце – Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №100 Запорізької області Запорізької міської ради.
У номінації «реклама»:
ІІІ місце – Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області.
ІІ місце – Запорізька загальноосвітня середня школа I-III ступенів № 39.
І місце – Запорізький навчально-виховний комплекс № 109.
За креативність та професійність у підготовці медіаконтенту отримав колектив Запорізької спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Січовий колегіум” Запорізької обласної ради.
В рамках заходу для юних журналістів відбулися підготовлені викладачами факультету журналістики майстер-класи і тренінги із розслідувальної журналістики, із рекламістики, Майстерня молодого редактора
Прес-центр факультету журналістики ЗНУ