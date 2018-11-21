П’ять днів із Грузією

З 20 по 25 листопада у ККЗ ім. О. Довженка проходить XIV Фестиваль нового грузинського кіно у Запоріжжі. Глядачі мають змогу подивитися шість фільмів різних жанрів мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Урочисте відкриття фестивалю пройшло з дегустацією грузинського вина, традиційною музикою та концертом ансамблю грузинського танцю „Імеді” (Запоріжжя).
Художній керівник ансамблю грузинського танцю „Імеді” Малхаз Чахвашвілі розповів про традиції свого народу та подякував запоріжцям за мир, злагоду та дружбу, в якій традиційно живуть усі народи нашого краю.