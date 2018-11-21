Поліція закликає водіїв нерозмитнених ТЗ проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян

В разі подальших спроб блокування транспортних комунікацій – до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи.
Сьогодні, 21 листопада, у низці регіонів держави тривають масові заходи водіїв транспортних засобів на єврономерах. За попередніми підрахунками, станом на ранок загальна кількість учасників загалом по державі становить понад тисячу осіб. Найбільша кількість зафіксована у Дніпропетровській (160 осіб/90 авто), Житомирській (100 осіб/50 авто), Львівській (150 осіб/70 авто) та Чернігівській областях (150 осіб/82 авто).
Рух на автошляхах, через блокування доріг водіями нерозмитнених автомобілів, залишається частково обмеженим у 7 регіонах держави: Волинській (с. Княгиніно, траса М-19), Житомирській (с. Грозино, траса М-07; с. Березино, траса М-06), Кіровоградській (с. Степове, траса Н-14), Львівській (с. Розвадів, траса М-06); с. Милятин, траса М-06), Одеській (Біляївський р-н., с. Дачне, траса М-05), Полтавській (м. Кременчук) та Чернігівській областях (ПКПП «Яриловочі, траса М-01).
Національна поліція України вкотре наголошує: кожен громадянин має гарантоване Конституцією України право на мирний протест. Водночас обов’язком органів державної влади, зокрема Нацполіції, є не лише забезпечити права учасників таких мирних зібрань, а й не допустити порушення конституційних прав інших громадян, які не є учасниками цих масових заходів. Зокрема, їхнього права на вільне пересування.
Станом на сьогодні поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій в рамках статті 279 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.
Такі провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.
Застерігаємо: у випадку порушень законодавства України до порушників будуть застосовані передбачені законодавством заходи поліцейського примусу.