Ротарійці єднають зусилля в розбудові миру в Україні

Вже більше ста років ротарійці просувають порозуміння, доброзичливість і мир через своє служіння світові під спільним гаслом «Служіння понад власне я!». Тому що розбудова миру – це розбудова суспільства, кожної окремої громади.
За останні роки практично всі українські Ротарі-клуби доклали багато зусиль на подолання жахливих наслідків аннексії Криму та збройної агресії РФ на сході нашої країни. Підтримка мешканців прифронтової зони необхідними для життя речами в 2014-2015, культурні заходи народної дипломатії, медична та психологічна допомога ветеранам та членам їхніх родин, дитячі мандрівки і реабілітація тощо — всього не перелічити, тим більше, робота в цьому напрямку продовжується і навіть збільшується.
Нажаль, шлях до повної перемоги, як свідчить досвід, розтягується на довгі роки. Тому, виходячи з усвідомлення своєї відповідальності за подальше майбутнє громад та враховуючи історичний досвід і великий потенціал Ротарі в миротворчих програмах, українські ротарійці вирішили зкоординувати зусилля в опануванні нових для себе, спеціальних методів та навичок відновлення та розбудови мирного життя, в знаходженні міжнародних партнерів для своїх діючих і майбутніх миротворчих проектів.
Своєрідним кістяком діяльності в напрямку розбудови миру в Україні ротарійці визначили щорічний Ротарійський Форум Миру, який планується вперше провести вже в травні майбутнього року в Києві. В рамках Форуму та під час підготовки до нього заплановані тренінги з миротворчості, в т.ч. – для журналістів, зустрічі і конференції з обміну практичним досвідом з іноземними екпсертами, інші спільні проекти.
Ротарійці України готові тренувати лідерів, включно з молоддю, для того, щоб будувати мир, запобігати або бути посередниками в конфліктах. Збирати людей і ресурси для збільшення миротворчого впливу ротарійських проектів по всіх ключових напрямках. Посилювати можливість ротарійців по всьому світу долучитися до мирного процесу в українських громадах і регіонах, постраждалих від збройної агресії РФ.
Двері Ротарі клубів завжди відкриті для активістів і волонтерів, зацікавлених в розбудові миру в Україні і в усьому світі.