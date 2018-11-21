У м. Запоріжжя на пожежі травмувалася літня жінка

20 листопада о 16:45 до Служби порятунку «101» від чергового лікаря міської лікарні надійшло повідомлення про травмовану людину в результаті пожежі.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, подія сталася в житловому будинку по вул. Скельній Дніпровського району міста. В кімнаті горіли домашні речі на площі 2 кв.м. Загорання ліквідоване населенням. В результаті пожежі травмувалася 65-річна жінка. ЇЇ каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до опікового відділення 5 міської лікарні. Підрозділи ДСНС на ліквідацію не залучалися.
Причина події встановлюється. За фактом пожежі відповідні органи ведуть розслідування.
м. Запоріжжя: за добу рятувальники ліквідували два загорання автомобілів
Так, 20 листопада об 11:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася по вул. Незалежної України в Вознесенівському районі. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль «OPEL».
Вже об 11:33 вогнеборці локалізували займання, а о 12:00 – повністю ліквідували.
21 листопада о 01:37 бійці ДСНС виїхали за адресою вул. Рубана Хортицького району, де горів салон автомобілю Фольксваген Пікап на загальній площі 1 кв.м. Вже о 02:05 вогнеборці – повністю ліквідували займання.
Внаслідок подій ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.
Вільнянський район: внаслідок ДТП загинуло 2 людини, ще 3 травмовано
20 листопада о 13:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
Як з’ясувалося, по вул. Перемоги в с. Михайло – Лукашеве сталось зіткнення двох легкових автомобілі ВАЗ 2101 та ВАЗ «Калина» . Внаслідок події загинуло дві жінки,: пасажирки ВАЗ – 2101 та ВАЗ «Калина». 56-річного водія ВАЗ – 2101 та його 24-річного пасажира каретою швидкої доправлені до реанімаційного відділення м. Вільнянськ. 45- річний водій іншого авто доправленний до прийомного відділення Вільнянської ЦРЛ.
Рятувальники вилучили з авто постраждалих, передали їх працівникам швидкої, та за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіла загиблих.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 21 листопада 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.
Прогноз погоди на 22 – 23 листопада 2018 року
по Запорізькій області
22.11.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний 3-8 м/с, температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
23.11.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний 5-10 м/с, температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.