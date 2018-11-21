УВАГА! Фотоконкурс «Трудові династії Запорізького регіону»

З метою формування у молоді позитивної думки про людей праці, відродження, збереження і розвиток трудових традицій в сім’ях та виховання у молоді почуття гордості за досягнення батьків і попередніх поколінь Запорізьким обласним центром зайнятості спільно з Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації огошено з 19 листопада 2018 року проведення загальнообласного фотоконкурсу «Трудові династії Запорізького регіону» серед учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти. Фотороботи повинні відповідати тематичним категоріям:
– «Спадкоємність поколінь» (фотографії, що представляють трудові династії);
– «Професіонал своєї справи» (фотографії робочих буднів, що відображають
робочий процес і його результати);
– «Живі легенди» (фотографії, що представляють людей, які віддали професії
багато років);
– «Молоді кадри – майбутнє нашої країни» (фотографії молодих фахівців, які
досягли успіхів у справі).
Конкурс проходить в ІІ тури: І тур – в загальноосвітніх закладах області з
19 листопада по 4 грудня, ІІ тур – серед переможців відбіркового туру на
обласному рівні з 4 грудня по 18 грудня.
Кожен фотознімок має містити інформацію про автора: прізвище, ім’я (повністю); адреса місця проживання (район, місто, село); назва навчального закладу, клас; вік учасника; коротка інформація про учасників фотосесії, чому саме вони стали героями сюжету.
З усіх питань щодо організації та проведення Конкурсу звертатись до фахівців відділу організації профорієнтації Запорізького обласного центру зайнятості за телефонами: (061) 213-16-47, 233-41-03, 239-87-17.