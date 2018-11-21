Відкрито судове провадження у справі з порятунку газети «Запорізька правда»

За адміністративним позовом про визнання бездіяльності Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації ( єдиного розпорядника бюджетних коштів за Програмою сприяння розвитку інформаційної галузі області) протиправною і зобов’язання цього суб’єкта владних повноважень вчинити відповідні дії щодо виконання покладених на нього повноважень (в рамках означеної програми ) з оплати боргів за друк газети «Запорізька правда» у 2017 році, який подала до Запорізького окружного адміністративного суду журналістка, письменниця, правозахисниця, громадська діячка Людмила Віслоух, відкрито судове провадження.
Справу веде суддя Запорізького окружного адміністративного суду Юлія Бойченко.
Нагадаємо, що згідно рішення Запорізької обласної ради від 06.04.17 р. за Програмою сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки у 2017 році на друк газети «Запорізька правда» було виділено 811 тис грн. Департамент, профінансувавши друк газети на суму 300 тис грн лише у першому півріччі, по факту недофінасував життєві потреби нашого видання, що мали бути оплачені коштами вказаної Програми, у другому півріччі на суму 511 тис грн.
З огляду на вкрай важливе значення забезпечення регулярного, стабільного, системного виходу у світ нашої єдиної в області українськомовної газети регіонального рівня на території, наближеній до зони ведення бойових дій у війні за незалежність України, патріотично налаштоване керівництво ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» пішло назустріч читачам і передплатникам газети і погодилося друкувати «Запорізьку правду» у борг, передбачаючи неминучість повернення коштів за надані послуги, оскільки, як вказувалося раніше, вони були закладені у бюджетній програмі. По факту, у другому півріччі послуги з друку «Запорізької правди» були надані на суму 463 тис.698 грн.90 коп. Та нажаль, департамент ЗОДА не виконав своїх зобов’язань.
В результаті, через борг, який виник з вини департаменту ЗОДА, газета «Запорізька правда» опинилася у ситуації, яка перешкоджає її вільному реформуванню, що передбачено Законом України про реформування державних і комунальних ЗМІ. Більше того, виник суттєвий ризик ліквідації нашого видання.
На захист своєї газети піднялася громада Запорізької області. Численні звернення очільниці газети Наталії Зворигіної до керівництва ЗОДА, мітинги громадських активістів на підтримку газети під стінами облдержадміністрації, участь у яких на рівні із запоріжцями і жителями області брали представники української діаспори із Австралії, не мали належного впливу на можновладців.
Тож залишився єдиний вихід для вирішення такої проблеми у нашій правовій державі – звернутися до суду.
Як громадянка України і патріотка своєї держави я відчуваю величезну потребу у газеті « такій патріотично налаштованій проукраїнській і продержавницікій газеті, якою сьогодні є «Запорізька правда». Це газета воїн і волонтер, яка веде непримиренну боротьбу з ворогом незалежності нашої держави у надважливій інформаційній війні. Я регулярно читаю її, отримуючи необхідну інформацію, і фактично беру участь у прийнятті управлінських рішень, долучаючись до їх обговорення на сторінках газети. Разом з тим, як членкиня запорізької громади я маю майнове право на газету «Запорізька правда», що є об’єктом спільних майнових прав громади області. А отже протиправними діями департаменту ЗОДА по відношенню до газети і моїм майновим правам завдано шкоди. Тому я позиваюся до суду, – пояснила свою позицію пані Людмила Віслоух.
У понеділок, 19 листопада, відбулося перше засідання суду у цій справі. Підтримати «Запорізьку правду» прийшли колеги-журналісти із запорізьких ЗМІ, представники громадськості, члени громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди». Творчий колектив нашої газети щиро вдячний друзям за таку важливу для нас підтримку у слушну хвилину.
Представник відповідача – начальник юридичного відділу апарату ЗОДА Олександр Міняйло підтвердив, що Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації не має наміру добровільно повернути борг, а отже, примирення сторін неможливе.
Разом з тим, він у своєму відзиві на позов Людмили Віслоух, закликав суд визнати пані Людмилу невідповідним позивачем, а її позов залишити без розгляду. Також Олександр Міняйло запропонував залучити до справи третьою стороною з боку позивача КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР.
Заслухавши всі сторони процесу, обдумавши всі аргументи у дорадчій кімнаті, суддя Юлія Бойченко ухвалила рішення про призначення другого засідання у справі на 9 год. 30 хв. 7 грудня 2018 року.
Пропозиція представника відповідача визнати мене невідповідним позивачем свідчить про його фахову необізнаність у веденні міжнародних судових справ, – коментує правозахисниця Людмила Віслоух. – Я впевнена у справедливому рішення у нашій судовій справі. Разом з тим, готова відстоювати справедливість і на рівні європейського суду з прав людини.
Свою підтримку правозахисниці обіцяють і громадські активісти.
Ми відстоюватимемо нашу газету на всіх рівнях, – підтвердила голова ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» Людмила Зеленюк. – Не допустимо її знищення. Закликаю керівників області докласти всіх зусиль, щоб вирішити цю проблему на користь жителів нашого регіону. Наша газета потрібна людям.
Олександра Воронцова