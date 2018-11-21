Він обізвав мене убивцею!

Сергій, воїн-захисник України, поранений у бойових діях в АТО, обурений образою, яку наніс йому водій маршрутки «Газель» білого кольору з державним номером 60-22 АР, що виконує рейси за маршрутом №10 з проспекту Металургів у Хортицький район міста Запоріжжя.
Дорослий чоловік, родом із Дебальцево, який свідомо встав на захист рідної землі, боронячи її від окупанта, пройшов жахіття Світлодарської дуги, де бився пліч-о-пліч з відомим українським оперним співаком Василем Сліпаком ( музичний Геній віддав життя за нашу Батьківщину і удостоєний високого звання Героя України!), опинився зовсім беззахисним перед боягузливим, бо не пішов же він в окопи боротися із агресором, нахабою водієм.
Голос видає вразливість чоловіка. Ні, він не тремтить, як у знервованої людини, а передає надто виражене напруження стримування власних емоцій. Відчувається, що чоловік добре контролює себе, щоб не відповідати образою, але разом з тим, намагається усвідомити, врешті, що ж це відбувається?!
Сергій був поранений. Його оперували в госпіталі у Бахмуті. Нині він приїхав до друзів у Запоріжжя, щоб підлікувати рани, пройти реабілітацію. Повторюю для тих, хто не зрозумів: приїхав у Запоріжжя до ДРУЗІВ! А тут – така подяка…
Болить! Йому реально болить. І вже не тілесні рани не дають йому спокійно жити. У нього болить душа!
-Розумієте, він( водій маршрутки.-авт) назвав мене УБИВЦЕЮ!- не може втамувати свій біль Сергій. – А за що? Я був першим у пільговій черзі на цю маршрутку, увійшов і пред’явив йому свою УБДшку. І тут таке почалося….
Слухаю цього мужнього чоловіка, і мені стає СОРОМНО! Соромно, що ми живемо на мирній підконтрольній Україні території у спокої і безпеці саме завдяки ТАКИМ(!) як Сергій людям і дозволяємо собі НЕ ПОВАЖАТИ ЇХ ПОДВИГ!
Про водія-мерзотника – окрема розмова. Сподіваюсь, керівництво автотранспортного підприємства знайде відповідну мотивацію для вжиття конкретних заходів. До слова, повна інформація щодо цього інциденту є в редакції.
Але ж люди! Люди! Запоріжці, звертаюсь перед усім до всіх нас! Не залишайтеся байдужими, коли на ваших очах відбуваються такі факти приниження наших захисників! Мусите публічно вставати на їхній захист від невдячних покидьків, які принижують честь і гідність наших воїнів. Зрозумійте, що ті, хто тримає для нас небо на Сході, вони сильні і мужні, і убережуть нас від найлютішого ворога, але душі їхні дуже чутливі і вразливі, тож не дозволяйте їх кривдити.
На жаль, подібні до вище згаданої ситуації трапляються у нас мало не щодня. І не завжди ветерани АТО, або бійці ООС можуть себе контролювати. Часом буває, як от нещодавно. У Запоріжжі АТОвець зламав ніс маршрутнику, який відмовився його везти по УБД. Конфлікт і бійка сталися на зупинці громадського транспорту “ЗТЗ”, що в Дніпровському районі Запоріжжя. 49-річний АТОвець зайшов до маршрутного таксі №76, надав посвідчення учасника бойових дій, а також посвідчення інваліда третьої групи, аби проїхати безкоштовно.Проте водій маршрутки відмовив чоловікові, мотивуючи відмову,що усі пільгові місця вже зайняті. Між обуреним АТОвцем та маршрутником стався конфлікт та бійка. За повідомленням джерела в патрульній поліції, у водія – пошкодження обличчя, перелом носа та розбита губа, у військового – незначні пошкодження обличчя.
Водію маршрутки було викликано “швидку” для надання медичної допомоги. Усіх учасників події було доставлено до Дніпровського відділку поліції.