Запорізькі оперативники викрили групу серійних квартирних крадіїв

Працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області затримали безпосередньо після скоєння крадіжки у Вознесенівському районі Запоріжжя двох мешканців Мелітополя. Доведена причетність фігурантів до п’яти аналогічних злочинів. Розслідування триває.
20 листопада працівники Управління карного розшуку ГУНП безпосередньо після скоєння злочину затримали двох зловмисників, які упродовж 2018 року скоювали крадіжки з помешкань громадян на території Запорізької області із використанням спеціальних засобів.
Встановлено, що члени злочинної групи, підібравши ключі та із використанням спеціальних засобів, проникли до квартири будинку по вулиці Патріотичній у місті Запоріжжя, та скоїли крадіжку.
Зловмисниками виявились неодноразово засуджені мешканці Мелітополя 1997 та 1978 років народження.
У затриманих поліцейські виявили та вилучили грошові кошти у сумі 90 тисяч гривень, ювелірні вироби, техніку, інше майно.
Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
На даний час вони обґрунтовано підозрюються у вчиненні 5 крадіжок з квартир громадян у різних районах Запорізької області. Проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення їхньої причетності до аналогічних злочинів на території інших областей України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.
Усього з початку року на території Запорізької області поліцейські розкрили 900 крадіжок, поєднаних із проникненням до приміщень.
Нагадаємо, що співробітники сектору кримінальної поліції Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області затримали мешканця Дніпропетровської області, який обікрав пенсіонерку.
Відділ комунікації поліції Запорізької області