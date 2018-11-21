«Запоріжсталь» всім рекордам дає свої дзвінкі імена

Олександра Воронцова
16 листопада 1933 року успішно пройшла перша плавка чавуну на доменній печі №1. підприємства «Запоріжсталь». Саме від цієї дати веде свою історію ПАТ «Запоріжсталь». В цьому році комбінату виповнилося 85 років. Святковий захід, присвячений цій події, зібрав у палаці спорту «Юність» справжній аншлаг. Тисячі людей – працівники, ветерани комбінату «Запоріжсталь», члени їх сімей, друзі і колеги-металурги прийшли сюди. Привітали «запоріжсталівців» з ювілеєм і представники міської та обласної влади.
– У нас великий ювілей. Нам 85! Це ціла епоха. Хочу сказати кожному з вас – спасибі. Саме ви зробили «Запоріжсталь» кращим підприємством України. З ювілеєм, – підтримав загальний святков піднесення генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь» Ростислав Шурма.
За його словами, комбінат «Запоріжсталь» підійшов до 85-річчя з багатьма досягненнями. Серед них найбільша в Україні програма «зелених інвестицій» на суму майже десять мільярдів гривень, побудована в рекордні терміни доменна піч №3, яка відповідає найбільш сучасним вимогам, найбільша програма соціального розвитку – майже сто мільйонів гривень за кілька років, наймасштабніша за кількістю учасників і найтриваліша за часом проведення екологічна акція «Врятуємо Дніпро разом!» За них він отримав визнання експертів Книги рекордів України. Серифікат рекордсмена керівнику «Запоріжсталі» вручили саме у день визначного ювілею.
До слова, екологічність – один з найважливіших напрямків модернізації виробництва на «Запоріжсталі». Комбінат одним з перших підписав Меморандум з міською владою щодо поліпшення стану навколишнього середовища Запоріжжя і вже направив на ці цілі понад 656 млн. грн. Це дозволило зменшити викиди в атмосферу більш ніж на 1,3 мільйона тонн на рік, скоротити скиди у водні об’єкти на 1,5 мільйони кубічних метрів на рік.
А ще один сертифікат, на наш погляд, мав би отримати комбінат за кількість зібраних на його святкування зірок вітчизняної та зарубіжної естради. Своїми виступами цей вечір запалювали Дзідзьо, Оля Полякова та колишній соліст гурту “Modern Talking” Томас Андерс. А розважали гостей зіркові ведучі.