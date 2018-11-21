«Запорізька правда» взяла під опіку нацгвардійців, нацгвардійці взяли газету під свій захист і охорону

«Усвідомлюючи значну роль і високу місію Української Армії та української преси в умовах життєвої необхідності щодо захисту суверенітету нашої держави та національного інформаційного простору, редакція газети «Запорізька правда», беручи активну участь у національному проекті «Реформована преса – Українській Армії», засвідчила свої патріотичні пріоритети, підтвердила високі журналістські стандарти вітчизняної журналістики та з урахуванням вагомого внеску в справу відродження й розвитку преси бойових підрозділів війська українського ця редакція перебуває під охороною i захистом 9-го полку оперативного призначення НГУ.
Командир полку полковник О.В.Хоменко»
Таку охоронну грамоту щойно отримала наша газета від друзів-нацгвардійців.
Нагадаємо, «Запорізька правда» як газета-воїн і газета-волонтер, взявши під опіку бійців 9-го полку оперативного призначення НГУ, окрім проведення різноманітних волонтерських заходів для військовослужбовців , видає полкову газету «За Україну!». Перший номер цієї газети вийшов у світ саме до дня заснування військової частини 3019, з якої згодом розвинувся 9-ий полк оперативного призначення НГУ.
Щиро вдячні друзям-нацгвардійцям за турботу і визнання ролі нашої газети у загальнонаціональній боротьбі за незалежність України. Обіцяємо й надалі триматися цього курсу і не здавати своїх позицій.
Творчий колектив газети «Запорізька правда»