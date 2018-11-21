Запорізькі підприємства сплатили майже 219 мільйонів гривень “екоподатку”

Упродовж січня-жовтня поточного року підприємства Запорізької області направили до бюджетів 218,7 мільйона гривень екологічного податку, що на 30 мільйонів або на 16 відсотків більше, ніж торік (без показників великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Із загальної суми 98,4 мільйона надійшло до державного бюджету, понад 120 мільйонів отримали місцеві скарбниці.
Найбільші суми “екоподатку” забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар – 176,5 мільйона, у Вільнянському, Запорізькому та Новомиколаївському районах сплачено 18,7 мільйона, у м. Запоріжжя – 13,5 мільйона, понад 2,6 мільйона перерахували підприємства м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів, майже стільки ж – платники м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів.
Станом на 1 листопада у Запорізькому регіоні нараховується понад 2,5 тисячі платників екологічного податку, які під час своєї діяльності забруднюють навколишнє середовище.
Головне управління ДФС у Запорізькій області