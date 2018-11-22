На Запоріжжі внаслідок аварії загинула жінка-пішохід

У місті Оріхів водій вантажівки збив жінку, яка переходила проїжджу частину дороги на червоний сигнал світлофора. Від отриманих травм остання померла на місці аварії.
21 листопада близько 13:00 до Оріхівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Запорізькій в місті Оріхів сталася дорожньо-транспортна пригода.
Водій вантажного автомобіля «Рено» 1957 року народження скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину дороги по пішохідному переході на червоний сигнал світлофора. Від отриманих травм пішохід, мешканка міста Оріхів 1957 року народження, загинула на місці події.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває розслідування.
Нагадаємо, що у Вільнянському районі в результаті ДТП загинули дві пасажирки авто.
Відділ комунікації поліції Запорізької області